Le ministère de la Défense ouvrira l'an prochain un nombre record de postes - plus de 3.000 pour des militaires et des civils, afin de compenser les milliers de départs à la retraite du personnel en fin de carrière prévus, a-t-il annoncé mercredi.

La Défense cherche à attirer 2.500 militaires d'active (soit environ 200 de plus que cette année), avec 1.250 recrutements prévus de soldats et matelots, 950 de sous-officiers et 300 d'officiers, a indiqué l'un des principaux responsables de cette vaste campagne de recrutement, le lieutenant-colonel Dominiek Saelens.

La Défense cherche aussi à recruter 560 civils et ouvrira également 910 postes pour des militaires de réserve, a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse à Bruxelles

Il s'agit de nombres records par rapport aux années précédentes.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a insisté sur la nécessité de "maintenir cet effort de recrutement" et de "rétention" des militaires en service pour remplacer la génération des "baby-boomers" - les personnes nées entre 1946 et 1964 -, quand elle partira à la retraite.