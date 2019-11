Avec ce casque, le pilote sait tout ce qui se passe autour de lui, Il est capable de restituer une vue à 360° sur la visière, en récoltant les images produites par les six caméras dont est équipé le F-35.

En octobre dernier, le gouvernement Michel a conclu avec les Etats-Unis l'achat de 34 nouveaux chasseurs furtifs F-35A - des appareils de haute technologie construits par le groupe Lockheed Martin - pour un montant de 3,8 milliards afin de remplacer la cinquantaine de F-16 vieillissants. Les huit premiers Lightning II seront livrés en 2023 et 2024 aux États-Unis pour servir à la formation des pilotes et des techniciens, probablement en Arizona (sud-ouest des Etats-Unis). Les quatre suivants sont attendus à Florennes l'année suivante.

Après une saga interminable, l'arrivée du nouvel avion de combat de l'armée belge est donc très attendue et va profondément modifier la physionomie de nos bases aériennes, tout comme l'entraînement des pilotes et le fonctionnement de la composante Air, même si son coût fait grincer quelques dents. Et avec lui s'accompagne donc toute une série d'armement de pointe, comme les casques des pilotes du F-35.

