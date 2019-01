Il est minuit moins deux à l’horloge de l’Apocalypse, et les Belges en sont plus que jamais conscients. Leur détermination, ce dimanche, à traverser la capitale sous une méchante bruine qui trempe jusqu’aux os, grands-parents, bambins et compagnons à quatre pattes en tête de cortège, ne laisse aucun doute sur cette volonté citoyenne d’être (enfin) entendue par ses élus : le Gouvernement doit prendre les décisions radicales qui s’imposent pour sauver la planète, même à notre petit niveau, avant qu’il ne soit définitivement trop tard.(...)