On s’y attendait : la deuxième édition de la Boum a, à nouveau, vu les "fêtards" et la police s’affronter. Alors que les organisateurs souhaitaient, coûte que coûte, organiser un événement pourtant interdit, la police avait déployé les grands moyens pour tenter d’éviter tout débordement. Hélas, rapidement, il est apparu que les participants ne respectaient pas les gestes barrières et, pire, que l’événement avait été infiltré par un noyau d’individus pour qui la Boum n’était qu’un prétexte pour en découdre.