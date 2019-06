Une humeur signée Géry De Maet.

Plus encore qu’ailleurs en Flandre, c’est à la côte que le succès du Vlaams Belang a frappé les imaginations. Voilà une région prospère, vivant du tourisme, très fréquentée par les francophones et qui a porté un grand nombre de ses votes sur l’ultra-droite flamingante. Est-ce à dire que les commerçants de la Vlaamse Kust auraient décidé de se tirer une balle dans le pied en faisant comprendre aux Wallons qu’ils n’étaient plus les bienvenus ?

(...)