Entre amis, on se claque la bise, on se tient près l’un de l’autre, et on se câline, parfois. Au resto ou au bistro, on tombe le masque entre les tables. Au boulot, le mètre cinquante est souvent réduit à néant. C’est clair comme de l’eau de roche, et il suffisait d’observer son environnement au cours de ce long week-end estival : nous baissons la garde.