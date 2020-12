Vous allez dévorer, au moins des yeux, votre DH du jour. Même si les autorités belges ont instauré les règles les plus restrictives d’Europe en matière de tables de fête (nombre d’invités, couvre-feu...), nos compatriotes ont décidé de ne pas zapper les festivités. Au contraire même. C’est plutôt rassurant dans un contexte où la déprime guette au coin de la rue et où le second confinement et les discours alarmistes nous tapent sur le système.