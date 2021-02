Face à la forte hausse des tentatives de suicides, dépressions et des troubles alimentaires, les unités de soins des services pédopsychiatriques de l’HUDERF craignent de devoir procéder à un tri entre les enfants.

Suite au second confinement, les soins en santé mentale sont accrus et sont devenus encore plus visibles. Les équipes hospitalières et les différents services spécialisés subissent depuis une pression inédite. Résultat: les listes d’attente sont conséquentes.rapporte Abdel El Abdellaoui, infirmier en chef à l'unité d'hospitalisation de l'hôpital des enfants (Huderf) de Bruxelles.