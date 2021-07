Alexander De Croo nous raconte, en plein jogging, la crise à travers ses lunettes de Premier. Il évoque, aussi, l’été et l’après Covid. "Notre vie ne doit jamais être régie par des pass", note-t-il. Grand entretien.

La maison est plantée en retrait dans une rue calme de Brakel. C’est dans cette commune des Ardennes flamandes que le Premier ministre et plusieurs générations de De Croo avant lui sont enracinés. Le contraste peut difficilement être plus grand entre la froideur des austères bureaux du 16 rue de la loi et Brakel la verte et rurale.

En bordure de l’allée qui mène au garage, dans une prairie qui jouxte son jardin, Alexander De Croo a mis paître quelques dizaines de moutons. “Ils passent l’été en prairie”, nous indique-t-il. Le Premier ministre nous accueille de bonne heure en tenue pour un jogging matinal, les chaussures pas encore au pied. Passionné de cyclisme, il nous parle de Peter Van Petegem, célèbre vainqueur du Ronde.

La DH voulait rencontrer le Premier ministre dans un contexte moins confiné, plus estival. Il a proposé de réaliser l’interview tout en courant. Le Premier ministre va avaler 11 km sans jamais s’essouffler ni ralentir le débit de parole. Il nous guide vers un sentier, de type Ravel.

Nosu sommes le 14 juillet, et au moment d’accueillir La DH chez lui et d’enfiler ses baskets pour réaliser cette interview, Alexander De Croo ne se doutait pas que moins de 24 heures plus tard une grande partie de la Wallonie et du Limbourg serait sous eau, avec les images et les conséquences que nous connaissons. L’ambiance, ce 14 juillet, est à l’été qui s’annonce libérateur après des mois de restrictions corona. “Ce qui devait être enfin une période plus sereine et plus festive, s’est transformé en un cauchemar pour des milliers voire des centaines de milliers de Belges”, résume Alexander De Croo qui nous a rappelés il y a quelques jours parce que “c’était important”. “Toutes celles et tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ces intempéries inouïes doivent savoir que nous ne les abandonnerons pas. Je l’ai dit et je le répète : nous ferons, nous gouvernements, tout ce qui est de notre ressort pour vous soutenir. Vous n’êtes pas seuls.”

Entretien.

On dit que les De Croo habitent Brakel depuis toujours ?

(...)