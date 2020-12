Car si dos au mur la nature humaine révèle ses plus bas instincts, c'est, aussi, à l'exact même endroit qu'elle est capable de se montrer la plus noble. Combien d'initiatives de soutien (au corps médical, aux commerces locaux, à nos seniors,...) ont-elles, ainsi, percé les nuages de 2020 ? Trop que pour les recenser ici. Dans un monde qui court toujours plus vite vers le résultat, la rentabilité, l'efficacité, certains se sont souvenus de l'importance du contact humain. De ne pas laisser l'autre seul. Ce n'est pas rien. C'est sur cette note que l'on souhaite que s'ouvre 2021 : celle de l'espoir. Il faudra du temps et encore pas mal de doses de résilience et de vaccin pour renouer avec la vie d'avant. Mais il n'est plus sot de se dire que le plus dur est sans doute derrière nous. Et en dépit de couacs majeurs dans le chef de la population ainsi que de nos autorités, sans omettre que le pays s'est vu décerner des bilans parfois peu flatteurs, la Belgique peut se dire qu'elle a globalement fait face au Covid avec courage et responsabilité.





Il nous reste à saluer la mémoire de ceux que le virus a emportés, témoigner notre sympathie à ceux qu'il a, de près ou de loin, affectés. Remercier tous ceux qui ont contribué à faire face à la situation.





Au nom de l'ensemble de la rédaction de La DH-Les Sports+, mais aussi de tous ceux qui participent au quotidien à donner vie à notre média, plus suivi que jamais, nous tenons enfin à vous remercier chaleureusement, vous, chers lecteurs, de nous être fidèles.





Que 2021 apporte de la joie dans vos bulles, mais surtout la santé. Encore et toujours, prenez soin de vous et des autres !

Cela aura été un sacré bout de chemin. 2020 aura, par bien des points, marqué les esprits, le monde et notre façon d'évoluer en tant que société, mises à mal par un microscopique virus aux conséquences cataclysmiques. 2020 aura été l'année de la suppression, de la privation, de la contrainte. Une année marquée de beaucoup de bas, mais aussi quelques hauts, qu'on s'en voudrait de ne pas mettre en exergue avant de tirer le rideau sur le millésime écoulé.