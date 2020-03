Tout ça pour ça ! Cela faisait quatre longues années que le combat était entamé. Il mettait aux prises la directrice de l’académie de musique et des arts de la parole de Grez-Doiceau et la commune, pouvoir organisateur. Il vient de s’achever par un arrêt du Conseil d’État : la directrice, rétrogradée à la fonction de professeur de clarinette et de saxophone, est réintégrée en tant que boss !

Le conflit prend naissance à la fin de l’année 2015, sous la forme de griefs de professeurs qui se plaignent de leur patronne. "Comportement irrespectueux" , "pressions", "climat de terreur", "dénigrement" , "favoritisme" , "pas de remise en question" , "désorganisation" , "mal-être profond", "menaces", etc.

