Garder 1,5 mètre de distance dans les transports publics flamands De Lijn reste la norme mais n'est plus obligatoire, a décidé vendredi le gouvernement flamand, selon De Lijn.

Le port du masque reste, lui, obligatoire pour les voyageurs de plus de 11 ans. Depuis vendredi, les conducteurs de De Lijn ne doivent plus porter de masque car ils sont protégés par une vitre. De Lijn leur conseille toutefois de toujours le faire.

La société de transport public s'attend à un plus grand nombre de passagers à partir de lundi avec la réouverture des écoles. Elle a donc demandé au gouvernement de clarifier sa position quant au nombre de personnes autorisées dans les bus et les trams.

"Le gouvernement a décidé que la distanciation sociale restera la norme, mais qu'elle ne sera plus obligatoire dans les transports publics. Il n'y a donc plus de limite stricte au nombre de passagers dans les bus et les trams", rapporte De Lijn vendredi.

Les recommandations actuelles visant à n'utiliser les transports publics que s'il n'y a pas d'autre option, à éviter les heures de pointe et à maintenir une distance avec les autres resteront en vigueur.