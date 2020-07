Permettez-moi de mettre en avant les difficultés que ce programme rencontre depuis quelques années. Lors de son lancement, 916 écoles participaient pour l’année scolaire 2012-2013 et, pour l’année 2019-2020, seulement 186 écoles y participaient encore. Cela vous donne une idée du désenchantement et des difficultés rencontrées. Le nombre d’écoles participantes a chuté plus particulièrement à partir de l’année scolaire 2017 : difficultés de marchés, non-remboursement, délai, etc. Dès lors, on a perdu beaucoup d’enthousiasme en chemin dans les écoles. Bon nombre d’entre elles ont abandonné car elles n’avaient pas respecté le cahier des charges et n’avaient donc pas été remboursées pour les dépenses effectuées ou dans des délais très longs."

C’est un clair aveu d’échec qu’a fait fin juin Willy Borsus, le ministre wallon de l’Agriculture (MR), en commission parlementaire. Le programme auquel il fait référence, c’est le "Lait, fruits et légumes à l’école", cofinancé par la Wallonie et par l’Union européenne, via les budgets de la Politique agricole commune. Pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, la Région a reçu de l’Europe plus de 1,7 million d’euros pour promouvoir une alimentation saine et lutter contre l’obésité dans les écoles maternelles et primaires, par le biais de distributions gratuites aux élèves de lait, produits laitiers, fruits et légumes au moins vingt fois par an, ainsi que d’activités pédagogiques.