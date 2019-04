La douane a mené des contrôles de véhicules samedi sur l'E40 et saisi 250 litres d'alcool maison, 3.490 cigarettes et 300 kilos de viande, annonce mercredi le SPF Finances dans un communiqué.

Les autorités douanières belges ont entre autres fouillé des véhicules immatriculés en Moldavie et en Roumanie.

Dans un premier véhicule, ils ont trouvé 161 litres de vin fait maison à destination du Royaume-Uni. "Les intéressés ont payé une somme de 465,92 euros à titre de règlement à l'amiable pour les droits d'accises éludés", indique le SPF.

Lors d'un autre contrôle, les douaniers ont de nouveau trouvé un chargement destiné au Royaume-Uni. Quelque 90 litres de boisson faite maison, 3.490 cigarettes et environ 300 kilos de viande ont été découverts. "L'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a effectué un contrôle sur place des denrées alimentaires. Les intéressés ont versé au total 3.776 euros en droits d'accises éludés et 514 euros à Rendac pour la collecte et la destruction de la viande. Par l'intermédiaire de l'Afsca roumaine, ils seront plus tard condamnés à une amende pour le transport de viande par véhicule non réfrigéré."