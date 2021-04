La doyenne des Belges Julia Van Hool, de Lierre, est décédée jeudi matin, a confirmé la direction de la maison de repos et de soins où elle résidait. Elle avait 111 ans et 357 jours. Maria Julia Van Hool est née le 7 mai 1909 à Putte. Elle était la doyenne des Belges depuis août lors du décès de la Gantoise Mariette Joanna Bouverne qui avait 111 ans et 222 jours. En septembre dernier, Mme Van Hool était devenue aussi la doyenne du Benelux, selon l' European Supercentenarian Organisation (ESO) . Elle succédait à la Néerlandaise Anne Brasz-Later décédée à 114 ans.

Julia Van Hool résidait à la maison de repos et de soins Sint-Jozef de Lierre. Vers 5h00, la maison de repos a été informée de son décès à l'hôpital Heilig Hart de Lierre, a précisé le directeur Werner De Backer. Elle y séjournait depuis mercredi pour un examen.

En janvier, la centenaire avait survécu au coronavirus. "C'était une dame très forte. Elle n'était pas souvent malade", ajoute le directeur. "Mais elle a souffert des restrictions liées à la pandémie qui s'appliquent aux visiteurs des maisons de repos. Les visites de famille étaient importantes pour elle".

Mme Van Hool est décédée quelques jours avant son 112e anniversaire. "Nous étions occupés à préparer les festivités", souligne le directeur.

Selon l'ESO, la doyenne des Belges est désormais Marcelle Lévaz, âgée de 110 ans. Cette information a été confirmée par Anthony Croes-Lacroix, correspondant en Belgique du Gerontology Research Group (GRG). Mme Lévaz est née le 18 mars 1911 à Braives en région liégeoise et habite actuellement à Pousset.

La Belge la plus âgée de tous les temps était Joanna Turksin de Machelen. Elle est décédée en décembre 2002 à l'âge de 122 ans et 186 jours.