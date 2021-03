Le Comité de concertation s'est réuni en urgence ce mercredi 24 mars. En cause: la situation épidémiologique qui continue de se dégrader en Belgique. Si un Codeco avait déjà eu lieu de façon anticipée vendredi passé, les discussions n'avaient abouti qu'à un léger tour de vis et à un report du déconfinement d'avril. Mais l'évolution négative des chiffres pourrait pousser aujourd'hui les autorités à aller bien plus loin. Un lockdown strict se trouve notamment sur la table du Comité de concertation. Prôné par les experts dans le rapport qu'ils ont remis à Pedro Facon ce mardi, il impliquerait une fermeture des commerces non-essentiels, des centres commerciaux, des écoles et des métiers de contact.Le Codeco va-t-il suivre à la lettre les conseils du GEMS (le groupe d'experts qui lui remet des avis sur la situation sanitaire) ? La Belgique va-t-elle replonger dans un lockdown semblable à celui de mars dernier ? Suivez avec nous les dernières informations relatives à cette nouvelle journée décisive pour notre pays.