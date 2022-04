La plateforme de consultation citoyenne lancée par la Vivaldi ne convainc pas encore.

C’est l’un des outils mis en place par le gouvernement fédéral pour appuyer son projet de créer une septième réforme institutionnelle : une plateforme en ligne sur laquelle les Belges sont invités à partager leurs idées sur l’évolution de la démocratie et des structures de l’État. Le site, qui porte l’intitulé "Un pays pour demain", a été présenté lundi. Il comprend six thématiques : le rôle du citoyen, la structure du pays, le fonctionnement du Parlement et du Gouvernement, les droits qui s’appliquent à tous les résidents, les compétences des autorités ou encore l’organisation d’élections et des partis. Les citoyens sont invités à naviguer sur ce site pour s’informer sur le fonctionnement des institutions et pour donner leur avis sur l’avenir de l’État. Qui devrait avoir quels pouvoirs ? Quel rôle les citoyens veulent-ils jouer ? Le gouvernement fédéral annonce vouloir trouver la réponse à ces questions en recueillant les opinions et les idées des citoyens, de la société civile, des milieux académiques et des autorités locales.