C'est le prince Laurent lui-même qui a dévoilé l'information dans Le Soir Mag.

Comme la majorité des Belges, toute la famille du Prince Laurent suit strictement les recommandations des experts : "Depuis des semaines, nous ne sortons quasiment pas. Uniquement pour faire des courses et du sport. Et dans ce cas, nous sortons avec des masques et des gants."

Malgré toutes ces mesures, il confirme que sa famille a été frappée par le Covid-19: "Nous ne savons pas comment, mais le coronavirus s’est invité dans notre foyer." Sans préciser qui avait été touché, le prince révèle que le membre de sa famille n'a pas été hospitalisé et qu'il est resté dans sa chambre le temps de la guérison.