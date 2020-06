Une fédération des prestataires de mariage HL Belgique fait état de son incompréhension après l'absence d'annonces par le Conseil national de sécurité de mesures d'assouplissements concernant les fêtes de mariage.

"On peut avoir des collations et des boissons dans les bars mais pas lors de cérémonies de mariage, où est la différence?", s'interroge la fédération. Les mesures sanitaires ne permettent actuellement des banquets de mariage qu'avec un maximum de 50 personnes.

HL Belgique souligne que le secteur est furieux de la tournure des évènements. "Cela fait cinq mois que nous sommes sans revenus et sans prime digne de ce nom." Les prestataires de mariage demandent à pouvoir générer eux-mêmes leurs revenus et si ce n'est pas possible, à bénéficier d'une prime. Mais actuellement, ils ne peuvent prétendre ni à l'une ni l'autre de ces solutions, regrettent-ils.