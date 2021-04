Les annonces du prochain comité de concertation seront donc suivies très attentivement par tous les restaurateurs du pays. Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie fait le point. “On est encore dans des suppositions pour le moment, note-t-il. Il est difficile de se positionner par rapport à des bruits de couloirs, même si cela semble se préciser pour l’ouverture des terrasses. Cependant, il faudra voir les protocoles mis en place, les définitions et surtout éviter les discriminations. Je rappelle que trois quarts des restos n’en ont pas !”

Malgré tout, il veut voir une lueur d’espoir dans ce qui serait la première phase vers une ouverture complète. “Cela reste un signe positif et cela donne de la confiance et de l’espoir pour les jours et semaines qui suivront les annonces de ce mercredi.”