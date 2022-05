Les propos racistes, les incidents sur et en dehors des terrains, les agressions envers les arbitres… autant d’éléments qui n’ont pas leur place dans le sport.

Ces derniers mois, plusieurs événements peu glorieux ont eu lieu dans le monde du sport : des arbitres ont été agressés chez les jeunes, Vincent Kompany et d’autres ont été victimes d’insultes à caractère raciste… On se souvient aussi des bagarres qui ont éclaté à Union St-Gilloise - Beerschot et à Seraing - RWDM, notamment, pour ce qui est des événements les plus récents.

Pourtant, du côté des fédérations sportives et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux projets sont mis en place. Il y a peu, à l’initiative de la Ministre des Sports Valérie Glatigny, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un appel à projet à hauteur de 400.000 euros, dans le cadre de l’entrée en vigueur du décret visant l’éthique sportive (notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la maltraitance et le harcèlement), adopté lui aussi à l’initiative de la Ministre. Une somme qui doit permettre de soutenir la mise en œuvre de projets pilotes et/ou innovants en matière de lutte contre les violences dans le monde du sport et destinée aux fédérations et associations sportives reconnues.