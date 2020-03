La FEF et les Jeunes CSC réclament la création d'un fond d’aide sociale pour les étudiants qui travaillent pour payer leurs études et leur loyer.

Ce jeudi 12 mars, en réaction à l’actualité liées au Covid-19, le Conseil national de sécurité a annoncé le maintien de la phase 2 avec passage en phase fédérale avec le renforcement des mesures en vigueur.

Des dispositifs de distanciation sociale ont été mis en place : les cours sont suspendus, les restaurants, bars, cafés, et discothèques sont fermées, et tous les événements culturels, sportifs et récréatifs sont annulés. De même, les commerces non-essentiels (c’est-à-dire hors alimentation et pharmacies) sont fermés les week-ends. Cette situation risque d'impacter lourdement les édudiants qui sont obligés de travailler pour payer leur loyer et financer leurs études.

"Les nouvelles mesures impactent fortement plusieurs secteurs majeurs dans la société et par conséquence, les travailleurs de ces secteurs en particulier les étudiants jobistes. Si les travailleurs salariés sont protégés par la sécurité sociale, malheureusement, cette protection n’est pas applicable aux étudiants. Ceux-ci se trouvent donc sans revenu pour les prochaines semaines au risque de tomber dans la précarité. Alors que cette situation montre, une fois encore, que les étudiants ont besoin également du soutien de la sécurité sociale, la FEF et les Jeunes CSC se positionnent en commun pour la création d’un fond d’aide urgente aux jobistes", expliquent les deux associations syndicales dans un communiqué

"Ce fond d’urgence devrait pouvoir compenser la perte financière de ces étudiants et leur assurer une vie décente lors de cette période d’incapacité de travail. Accessible à tous les étudiants jobistes sur demande, les modalités doivent être simples et accessibles par voie électronique", précisent la FEF et les Jeunes CSC