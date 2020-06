Après d'importantes pertes de salaire subies au cours des derniers mois, les travailleuses des titres-services risquent d'être à nouveau touchées financièrement en décembre, lors du versement de leur prime de fin d'année, dénonce vendredi la FGTB. Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure 'corona' n'étant pas assimilés à des jours prestés, les conditions d'accès et le montant de la prime accordées aux aide-ménagères risquent d'être altérés. Les aide-ménagères, qui ont été nombreuses à se retrouver au chômage temporaire en raison de la crise du coronavirus, "risquent bien de recevoir une nouvelle claque lors du paiement de leur prime de fin d'année", fustige la FGTB dans un communiqué. En effet, pour bénéficier d'une prime de fin d'année, il faut avoir travaillé au moins 65 jours dans le secteur des titres-services au cours de la période de référence (entre juillet 2019 et juin 2020). Or, les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona ne sont pas assimilés à des jours prestés, ce qui signifie que celles et ceux qui n'ont commencé à travailler qu'en 2020 risquent de ne pas remplir les conditions.

Le montant de la prime de fin d'année pose également problème, selon le syndicat socialiste. Il s'élève à 4,5% du salaire brut perçu par les travailleuses au cours de la période de référence. "Ajoutez à cela le chômage temporaire, et les aide-ménagères se retrouveront avec une prime de fin d'année réduite à peau de chagrin", affirme la FGTB, qui plaide pour l'assimilation de la période de chômage temporaire pour les travailleuses des titres-services.

Aujourd'hui, la prime de fin d'année pour une aide-ménagère travaillant à temps plein s'élève à plus de 1.000 euros bruts. La perte s'élève cependant à environ 80 euros du montant de la prime par mois de chômage. "Accumuler les jours de chômage temporaire aura un effet pervers sur la prime de fin d'année de ces employées qui travaillent déjà pour un salaire très bas", souligne Sébastien Dupanloup, représentant de la FGTB.