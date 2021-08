Voilà plus d’un an et demi qu’on "vit" à l’ère du coronavirus. Le Codeco du vendredi semble être devenu un rendez-vous de notre quotidien auquel on ne prête finalement plus grande attention. Les premières réunions où l’on poireautait devant la télé en attendant les mesures annoncées par Sophie Wilmès semblent faire partie du passé. Les cafés et restaurants ont rouvert leurs portes et peu de clients savent que certaines restrictions restent encore d’application. Le port du masque lorsqu’on n’est pas à table, le gel hydroalcolique qu’on toise en rentrant dans l’établissement, sont devenus la nouvelle norme.