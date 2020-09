La note rédigée par les deux préformateurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau a été transmise aux présidents de partis de la Vivaldi ce lundi. Le document d’une centaine de pages, rédigé pour faire office de base aux négociations pour former un gouvernement fédéral, a fuité dans l’Echo et De Tijd. Cette note, aux accents plutôt centristes, contient des mesures fiscales et parafiscales pour augmenter le salaire net.

Certains points clés ne figurent pas dans ce document, car devant encore être tranchés par les négociateurs. C’est le cas de la sortie du nucléaire, du relèvement des pensions à 1.500 euros nets ou de l’impôt sur le patrimoine.

Au niveau mobilité, le gouvernement Vivaldi veut mettre progressivement fin à la vente de voitures équipées de moteurs à combustion. Point d’importance, une vraie spécialité culturelle belge a été mise sur le tapis des négociations : la voiture de société. Le futur gouvernement (s’il voit le jour) ne prévoit pas de supprimer cet avantage en nature, mais bien de procéder à un verdissement complet. En effet, le point principal de cette déclaration d’intention : d’ici 2026, toutes les nouvelles voitures de société devront être non émettrices de gaz à effet de serre.

De quoi développer massivement le parc de véhicules électriques dans notre pays. Cela signe également la fin des voitures de société à essence et diesel d’ici 6 ans.

Cette mesure s’inscrit dans l’ambition énergétique et climatique du gouvernement puisque la note confirme la volonté du Fédéral d’atteindre au moins 55 % de réduction des gaz à effet de serre en Belgique d’ici 2030, comme le préconise la Commission européenne, et au moins 95 % d’ici 2050.

Actuellement, le parc auto belge compte près d’un million de véhicules de société (16 % du parc), dont 35 à 37 % de voitures salaires, selon la Febiac (chiffres 2019).

L’impact serait donc massif. Cette volonté de verdir le parc est le fruit d’un compromis entre les différents partis.

Durant la campagne électorale, Ecolo/Groen ont plaidé pour la suppression de ce système qui, selon les écologistes, coûte 3,5 à 4 milliards € par an aux finances publiques. Johan Van Overtveldt (N-VA), ex-ministre des Finances l’estimait quant à lui à 2 milliards €. Grâce à ces déductions fiscales, pour une entreprise, acheter une voiture à un employé revient singulièrement moins cher que d’augmenter son salaire.

Le PS, de son côté, souhaitait que les entreprises payent la sortie du système des voitures de société, sans perte nette pour le travailleur.

La proposition de la note n’effarouchera pas le CD&V car le verdissement du parc de voitures de société figurait dans son programme. Les libéraux n’étaient de leur côté pas favorables à la suppression des voitures de société. Mais le compromis actuel semble relativement acceptable pour le MR et l’Open Vld. D’autant plus qu’il ne sera réalisable qu’à condition que tout soit mis en œuvre au niveau infrastructure que pour rendre un tel parc viable sur le sol belge. Ce qui est loin d’être acquis au niveau énergétique ou installations de bornes électriques…

Le secteur automobile, lui, a d'ores et déjà réagi...