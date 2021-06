Nombre de Belges vaccinés en rêvent. Et ceux qui n’ont pas encore eu cette opportunité l’attendent avec impatience. La fin du port du masque obligatoire à l'extérieur sera-t-elle bientôt une réalité en Belgique ?

Le gouvernement réfléchit en tout cas sérieusement à la levée de cette obligation dans le courant de l'été, mais de plus en plus de spécialistes se montrent, eux, optimistes pour que ce soit fait à court terme, le tout selon certaines conditions. Du côté du GEMS, deux pistes sont proposées aux autorités. “Il y a eu différentes propositions de faites, à voir maintenant ce qui sera retenu ce vendredi en comité. Différents avis ont été formulés donc il faudra voir ce qu’ils en feront, on envisage en tout cas de ne plus l’employer partout à l’extérieur, ça fait partie des propositions”, nous explique-t-on.