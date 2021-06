L’attitude qu’allait adopter Frank Vandenbroucke constituait l’une des inconnues d’un Comité de concertation bien préparé en amont et qui n’en comportait pas beaucoup d’autres. Le ministre de la Santé avait fermement manifesté son désaccord lors du précédent Codeco du 11 mai et ses assouplissements. La réunion s’est passée de manière assez consensuelle. "Vandenbroucke n’était pas enthousiaste sur l’harmonisation des heures de fermeture de l’Horeca mais il ne s’est pas battu contre. Il faut dire qu’il avait face à lui les entités fédérées et même les ministres les plus conservateurs", nous indique une source bien informée.