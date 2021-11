Au niveau des chiffres Covid, toute la Belgique est en rouge.

Du côté de la situation sanitaire, l’envolée dans les chiffres se poursuit. On note ce lundi 353 admissions à l’hôpital, on a donc dépassé le pic de la troisième vague, ce qui constitue également un record sur l’année 2021. Et plus de 650 patients Covid-19 se trouvent en soins intensifs, soit le nombre le plus élevé depuis le 12 mai dernier. À côté de ça, l’augmentation actuelle n’est toujours pas enrayée.