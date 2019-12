Alors qu’en Wallonie, l’électeur se montre d’une stabilité remarquable, votant depuis des décennies pour les mêmes partis et parfois les mêmes hommes, en Flandre, l’opinion est bien plus capricieuse, aimant brûler ceux qu’elle a adorés. De quoi donner raison à l’ancien Premier ministre Leo Tindemans qui qualifiait le peuple flamand de "plus émotif en Europe".