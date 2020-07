En réaction à l’augmentation du nombre de nouvelles contaminations, la Flandre a décidé de durcir les règles entourant les visites dans les maisons de repos et de soins. Désormais, les visiteurs doivent respecter une distance de sécurité d’1,5 mètre même dans leur propre bulle. Les contacts physiques ne sont donc plus autorisés. Le port du masque reste obligatoire et les rencontres en plein air doivent être privilégiées.

En Wallonie et à Bruxelles, un durcissement des règles n’est pas à l’ordre du jour.

