La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, a jeté un fameux pavé dans la mare, lundi matin. Et mis un sérieux coup de pression sur ses collègues du gouvernement du nord du pays. La ministre souhaite en effet interdire l’immatriculation - et donc la vente - de véhicules neufs propulsés à l’énergie fossile dès 2027. En clair : interdire les voitures essence et diesel dans un peu plus de 5 ans tandis qu’il en serait de même pour les véhicules d’occasion à partir de 2030. Seules les personnes ayant acheté leur voiture thermique avant 2027 pourraient donc encore circuler après 2030. "Les calculs par secteur montrent que nous assisterons à un basculement à partir de 2025-2026, a confié la ministre Peeters à nos confrères du Laatste Nieuws. À ce moment, une voiture électrique aura à peu près le même coût qu’une voiture fonctionnant à l’essence ou au diesel. Le prix de revient de la voiture électrique ne sera donc plus un obstacle."