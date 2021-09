Une double fracture se dessine à l’approche du Codeco de vendredi, alors que la Flandre veut en finir avec les mesures Covid.

Un Comité de concertation se tiendra ce vendredi. Une grande partie des restrictions ont déjà été supprimées et le port du masque apparaît comme l’une des dernières mesures phares dont il faudra discuter.

La pression venant de Flandre est particulièrement forte, alors que le nord du pays connaît un taux de vaccination exceptionnellement élevé. Bart De Wever, président de la N-VA, a planté le décor. "La faible vaccination à Bruxelles ne doit pas entraver un retour à la normale en Flandre […] On peut reprendre la vie. On peut se voir à nouveau, sans masque."

Le Premier ministre s’est lui aussi positionné en faveur des assouplissements. "Nous franchirons une nouvelle étape lors du prochain Comité de concertation", a prévenu Alexander De Croo, le Premier ministre annonçant la couleur dans Le Soir. "Il reste le port du masque. Il faut rester prudents dans certains endroits, avec peu de ventilation, dans les transports en commun… Mais il y a plein d’endroits, les entreprises, des lieux publics, où le masque n’est plus vraiment nécessaire. Oui, je suis optimiste."

"De Croo a de plus en plus de pression venue de la Flandre", observe une source fédérale. "Les partis flamands, N-VA et Vlaams Belang, tentent de faire passer l’Open VLD pour la marionnette de la gauche. Sa position est difficile et c’est le cas sur d’autres sujets, comme la prolongation des mesures de soutiens."