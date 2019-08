"Bonjour et bienvenue !" Anne nous accueille avec le sourire dans sa maison située à Overijse. À l’intérieur, il n’y a pas beaucoup de bruit. Difficile d’imaginer que cette jolie maison aux murs blancs et décorée de carreaux de ciment dans l’entrée abrite une tribu de cinq enfants. Anne est d’ailleurs surprise par cette quiétude inhabituelle. "C’est rarement calme ici ! On a toujours le droit à un spectacle !", souligne-t-elle en regardant avec tendresse ses enfants.

Place aux présentations. De l’aîné à la benjamine, on retrouve Paolo, 15 ans, Geohé, 14 ans, Charlize, 11 ans, James, 8 ans et enfin Izia, 6 ans. Il ne manque que le papa, Eric. En fait, celui qui fait le plus de bruit est le chien de la famille, un border collie noir prénommé Rubix. L’animal aboie et bondit derrière la porte-fenêtre de la cuisine. "Lui aussi fait partie de la famille. Il faut faire attention quand on lui ouvre la porte. Il peut vite nous sauter dessus", rigole Anne.

(...)