Est-ce la dernière fois qu’un gouvernement peut être formé, en l’état actuel de l’état fédéral belge ? Caroline Sägesser, Marc Uyttendaele et Hendrik Vuye analysent la situation.

Quelque 460 jours après les élections de mai 2019, les négociations vont enfin débuter pour la formation d’un gouvernement. Ce déblocage tant attendu ne doit toutefois pas faire oublier l’extrême longueur et difficulté du processus qui tend à s’aggraver en 2024. "Deux éléments me frappent. On en est presque à sabrer le champagne alors que le feu vert a simplement été donné pour lancer la formation du gouvernement et négocier mais c’est loin d’être fait. (...)