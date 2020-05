Il y a près d’un an déjà, le 26 mai dernier, des millions de Belges se rendaient aux urnes. On discutait fiscalité, écologie, voitures de société, etc. Nous sommes en mai 2020 et l’épidémie de coronavirus occupe tout l’espace du débat, focalisant l’action politique. Le visage des dirigeants a changé. Un gouvernement de plein exercice a été mis en place pour faire face aux conséquences du coronavirus. Mais il ne repose toujours pas sur une majorité parlementaire. La Première ministre a fait savoir qu’elle ne demanderait pas la prolongation des pouvoirs spéciaux le 26 juin si la situation ne l’exige pas. Sophie Wilmès devra ensuite se présenter devant la Chambre pour redemander la confiance d’ici la fin septembre .

"Sur le plan politique, on n’est pas beaucoup plus avancé qu’au lendemain des élections du 26 mai dernier", constate Jean Faniel, directeur du Crisp, qui vient de publier avec Caroline Sagesser un courrier hebdomadaire intitulé "La Belgique entre crise politique et crise sanitaire".