En déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin) mercredi, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une nouvelle opération militaire pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Baptisée "Résilience", elle "sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer", a affirmé le chef de l'Etat français.

Cette force militaire aura pour missions "la protection de la population", "la prise en charge médicale", ou encore un "soutien aux forces de sécurité intérieure".

Même si la crise sanitaire est plus avancée en France que chez nous, quid d'un soutien militaire en Belgique ? "On est prêt, on attend le feu vert des autorités pour activer notre plan" , nous confie une source à la Défense. Et en sachant que le personnel médical de la Défense peut compter sur 1.400 personnes, cette aide pourrait se révéler très précieuse dans la lutte contre le Covid-19.