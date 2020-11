Les Pays-Bas ont décidé d’autoriser la réouverture des cinémas, musées et parcs d’attractions. Le secteur Horeca reste cependant à l’arrêt, au contraire des commerces qui n’ont jamais été fermés. Un retour en arrière seulement deux semaines après un durcissement des mesures. En France, alors que les déplacements non essentiels restent interdits et que le confinement reste toujours de mise, on s’apprête à rouvrir les commerces vendredi prochain. De telles mesures ne sont pas du tout à l’ordre du jour côté belge et cet assouplissement de nos voisins pourrait inciter de nombreux Belges à faire le déplacement au-delà des frontières pour jouir de ces libertés.