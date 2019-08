La frégate Léopold 1 de la Marine a appareillé vendredi de Zeebrugge pour participer durant près de cinq mois à l'une des escadres maritimes de l'Otan capables d'être déployées à bref préavis partout dans le monde, ce qui exclut a priori sa participation à une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz, une demande adressée par Washington à plusieurs de ses alliés sur fond de tensions dans le Golfe persique.

Le bâtiment de guerre long de près de 124 mètres et son équipage de 162 personnes ont quitté le quai de la base navale sur le coup de midi, sous le commandement du capitaine de frégate Frederick Van de Kerckhove. Ils ne reviendront à Zeebrugge qu'à la mi-novembre, avec une nouvelle mission prévue du 9 au 13 décembre, toujours au sein de l'escadre permanente de l'Otan numéro un, le "Standing NATO Maritime Group 1" (SNMG-1), une force de cinq destroyers et frégates fournis par les pays alliés et placé sous le commandement du vice-amiral américain Edward Cashman.

Quelque 400 membres des familles, parfois émus aux larmes pour une énième séparation, ont assisté au départ de la frégate, a constaté sur place l'agence Belga.

Durant cette période, le Léopold 1 participera à deux exercices "high end" (de haute intensité) dans l'océan Atlantique dans le cadre de l'Otan, ainsi qu'à d'autres exercices de moindre ampleur face aux côtes canadiennes puis britanniques, ont expliqué vendredi des responsables militaires, dont le chef des opérations à l'état-major de la Défense, le capitaine de frégate Carl Gillis.

La frégate effectuera aussi une escale au port de New York, la première du genre pour un navire de la Marine depuis celle de l'ancienne frégate Wandelaar il y une quinzaine d'années, selon eux.

Après son départ de Zeebrugge, le navire doit rallier le port de Brest (ouest de la France) et rejoindre les autres bâtiments (américain, néerlandais, norvégien et portugais) du SNMG-1. L'escadre au complet effectuera une longue croisière, ponctuée d'exercices et d'escales, qui se terminera par la visite des cinq navires à Zeebrugge le 13 décembre prochain.

Le Léopold 1 embarque pour cette mission un équipage plus nombreux qu'à l'accoutumée (131 personnes, en accueillant à son bord un "boarding team" (équipage d'abordage capable de contrôler la cargaison de navires "suspects"), et un vénérable hélicoptère Alouette III, bien utile pour "aller voir au-delà de l'horizon". Dans l'attente de la qualification pleinement opérationnelle des nouveaux NH90 Caïman, qui n'est attendue que ... fin 2024, selon le "numéro deux" de la Marine, le capitaine de vaisseau Jan De Beurme.

La Marine dispose de deux frégates: le F930 Léopold, qui est "pleinement opérationnel" à l'issue d'un long entraînement - plusieurs mois, selon son commandant, le capitaine de frégate Frederick Van de Kerckhove - et le F931 Louise Marie qui n'est que partiellement disponible après une période opérationnelle l'an dernier qui a culminé par le tir de plusieurs missiles en mer de Norvège.

Ces deux "M-fregatten" (pour "multifonctionnelles), ont été rachetées aux Pays-Bas en décembre 2005 pour 230 millions d'euros, un montant qui couvrait leur achat, celui d'un lot de pièces de rechange et de munitions, la documentation technique, l'entretien planifié de l'un des deux navires et la modification du pont d'envol ("deck") pour pouvoir embarquer un NH90.

Ces navires vieillissants en dépit d'une modernisation à mi-vie - ils sont entrés en service dans les années 1990 -, doivent être remplacés par deux nouvelles frégates multirôles dans le cadre d'un programme mené en collaboration avec les Pays-Bas, qui en assurent la direction.

La mise en service du premier navire belge est prévue à partir de 2027 et la part belge dans ce projet s'élève à plus d'un milliard d'euros.