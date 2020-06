La frégate F930 Léopold I de la Marine a regagné jeudi matin son port d'attache, Zeebrugge, après une période d'entraînement de trois semaines en mer du Nord - la première depuis son retour précipité en mars à la suite de la découverte d'un cas de Covid-19 à bord -, a-t-on appris de source militaire.

Grâce aux précautions sanitaires prises, dont un programme de détection et de quarantaine, aucune (nouvelle) contamination n'a été constatée à bord au sein de l'équipage de 135 personnes, a assuré la Marine.

L'exercice auquel la frégate a participé depuis le 18 mai avait trois objectifs: développer l'interaction entre la frégate et l'hélicoptère NH90 (dans le cadre de la qualification d'un pilote de cet appareil dans sa version navale, dite NFH) et de son équipe de soutien, réaliser des tirs de précision au moyen de son canon OTO Melara de 76mm ainsi que de son canon à tir rapide Goalkeeper - destiné à contrer les missiles anti-navires - et enfin s'entraîner de manière réaliste à la chasse sous-marine.

Avant de partir en exercice, l'équipage de la frégate a subi le même programme de détection et de quarantaine qu'avaient subi les équipages, les instructeurs et les élèves partis une semaine plus tôt dans le cadre de la campagne de l'École nautique (ENS) à bord de trois chasseurs de mines, les M916 Bellis, M917 Crocus et M921 Lobelia.

Le Léopold avait interrompu à la mi-mars une mission d'escorte du porte-avions français Charles de Gaulle, après la découverte d'un cas de Covid-19 - le marin concerné avait été débarqué le 20 mars à Den Helder (le grand port militaire des Pays-Bas, dans le nord-ouest du pays). Le bâtiment était ensuite rentré prématurément à son port d'attache le 27 mars et son équipage mis en quarantaine à domicile pour une période de 14 jours - prolongée pour trois de ses membres.