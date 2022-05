La commune de Boortmeerbeek est depuis quelques semaines le théâtre de nombreuses tensions. Jeudi 21 avril, des habitants en colère se sont rendus à leur maison communale pour exprimer leur courroux. Pas question pour eux de fusionner avec la commune voisine de Malines, comme le projetaient les deux bourgmestres Open VLD. Si ces deux entités venaient à se marier, les quelque 12 000 Boortmeerbeekois n’appartiendraient plus au Brabant flamand mais bien à la province d’Anvers. Et ça, certains n’en veulent pas. Le dossier a donc été suspendu.

Toutes les fusions de communes ne font pas l’objet de conflit du même ordre, mais il est certain que ce phénomène n’est pas anodin. En 2016, dans la foulée de l’application d’un décret proposé par la ministre flamande Liesbeth Homans (N-VA), 15 communes ont fait le nécessaire pour parvenir à n’en former plus que 7 au changement de législature en 2019. Grâce aux incitants financiers présentés par la Flandre, 14 autres entités fusionneront pour arriver à 7 en 2025. À terme, le gouvernement flamand espère arriver à passer de 300 à 100 communes d’ici 2030.

