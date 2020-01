Se félicitant de la maîtrise - relative… - des incidents dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Bruxelles, le ministre de l’Intérieur, Peter De Crem (CD&V), en a profité pour ressortir son projet de fusion des zones de police de la capitale. Il ajoute que l’idée doit faire partie des négociations en vue du prochain gouvernement fédéral. De quoi faire bondir le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), qui n’a pas tardé à exprimer son opposition à cette fusion.

Mais, au fond, quels sont les avantages et les inconvénients d’une capitale dépendante d’une seule et unique zone de police, au lieu des six actuelles, installées depuis la réforme des polices ? Nous en avons listé cinq.

