Renforcement de l'enseignement supérieur





Le gouvernement inscrit cette fusion dans le cadre du processus global de refinancement de l'enseignement et des chantiers qui y sont liés.

Dans le cadre du refinancement de l’enseignement supérieur et de la recherche (qui se porte à 50 millions d’euros supplémentaires dès cette année, et se portera à 80 millions d’euros en 2024), le gouvernement s’est accordé sur 3 objectifs, détaillés ce samedi par communiqué.

1° Renforcer la qualité de l’enseignement supérieur et son accessibilité

2° Favoriser une meilleure utilisation des moyens publics

Et 3° Réduire certains effets négatifs de la concurrence entre les établissements

Cinq chantiers

Concrètement, plusieurs chantiers doivent être entamés:

- Une révision de la loi de financement des universités

- Un travail sur les habilitations existantes et le renforcement de la régulation des nouvelles habilitations

- Les financements d’impulsion pour l’offre de formation au sein des arrondissements déficitaires

- La réforme des allocations d’études

- Et la poursuite du gel du minerval et le plafonnement des frais et droits d’inscription dans les Hautes Écoles et les Écoles supérieures des arts à hauteur maximale du minerval réclamé dans les universités.

Le travail sur ces chantiers fera l’objet d’une réflexion impliquant les acteurs de l’enseignement supérieur.

"La fusion entre l’UCLouvain et l’Université Saint-Louis-Bruxelles s’inscrit dans ce processus général", précise le gouvernement par communiqué.

L’objectif est d’aboutir fin 2022, début 2023 à un résultat législatif sur l’ensemble des chantiers prévus, pour une entrée en vigueur à partir de la rentrée 2023.