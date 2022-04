Plus de 30 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique depuis le début de la guerre. Selon les chiffres de l’Office des étrangers relayés par nos confrères du Tijd, ils étaient plus précisément 30 807 réfugiés à être officiellement enregistrés en Belgique. Parmi eux, seuls 7 101 ont demandé une place d’accueil au bureau d’enregistrement installé au Heysel, ce qui signifie que plus de trois quarts de ces réfugiés séjournent dans notre pays sans bénéficier d’aucune aide gouvernementale.

Une grande proportion des réfugiés ukrainiens enregistrés sont des enfants (12 000 mineurs d’âge enregistrés).

(...)