Actiris recense quelques 8 240 jeunes de moins de 25 ans en recherche d’emploi à Bruxelles.

En mai, 37 196 jeunes de moins de 25 ans étaient inscrits au chômage. Une hausse de 14,8 % pour le simple mois de mai. Et le FOREM s’attendait à 30 000 personnes supplémentaires suite à la fin des études. La capitale belge recense, elle, une hausse de 33,1 % du nombre jeunes inscrits au chômage suite à la sortie des études, comme nous vous le disions il y a quelques semaines. Actiris, en région bruxelloise, et le FOREM, en région wallonne, arrivent au même constat : les jeunes sont les plus impactés sur le marché de l’emploi par la crise.

(...)