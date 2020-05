Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé, était l'invité de 7h50 sur La Première (RTBF) ce vendredi matin. Il a été évidemment question de la crise du coronavirus.

Directement interrogé sur la gestion de cette crise et notamment les problèmes rencontrés dans les maisons de repos, Alain Maron a reconnu: "On doit avoir l'honnêteté de dire qu'on a abordé cette crise tout nu. Et insuffisamment préparé, c'est vrai. Il n'y avait pas de plan d'actions 'pandémie' dans les maisons de repos par exemple. Donc les personnels ne sont pas formés à faire face à une telle épidémie, les médecins non plus. Il n'y avait pas de procédure et nous avons dû mettre en place un plan d'actions dans les maisons de repos, le créer de toute pièce au moment de la crise et le mettre en oeuvre. Cela a engendré un effet de retard qui a été dramatique, c'est clair. Il n'y avait pas non plus de stocks stratégiques au niveau de l'Etat fédéral. C'est pour cela que je dis qu'on est arrivé tout nu, sans procédure et sans matériel. Et cela, oui, c'est une erreur. Il faudra essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et surtout mettre en place des procédures pour que ça n'arrive plus." Et le ministre d'ajouter que ce constat est aussi valable pour les hôpitaux.

"Quinze jours trop tard"

Lorsque le journaliste lui demande s'il a rempli ses engagements en tant que ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron rétorque: "On l'a fait quand on l'a pu. A partir du moment où la crise est arrivée et où on a commencé à participer aux réunions de concertation, on a dit qu'il fallait des tests, du matériel, etc. Et sur nos propres compétences, on a mis en place un plan d'actions et de soutien aux maisons de repos. Le matériel est ensuite arrivé mais il a fallu du temps. Et pendant ces quinze jours-là, le temps que les procédures se mettent en place et produisent leurs effets, cela a été très difficile à gérer à l'intérieur des établissements."

Le ministre tient toutefois à rappeler que, malgré les manquements, tout a été fait pour limiter les dégâts. "En fermant les maisons de repos début mars, en interdisant les visites... On a pensé en faisant cela qu'on limiterait l'impact du Covid-19 dans les maisons de repos. Malgré cette mesure, le Covid s'est introduit et parfois de manière insidieuse parce que les gens ne sont pas nécessairement symptomatiques, que ce soit du personnel soignant ou des visiteurs externes comme les fournisseurs. Quand c'est arrivé, le matériel n'était pas disponible tout de suite et donc c'était une déchirure." Si Alain Maron rappelle qu'il y a des gestionnaires de maisons de repos qui sont à la base responsables du matériel et de la sécurité de leurs résidents, il ajoute que "la Région est arrivée en soutien aussi vite que possible mais force est de constater que cela est arrivé trop tard, quinze jours trop tard."

Maggie De Block critiquée

Le ministre bruxellois de la Santé pointe donc une faille collective dans la gestion de la crise, mais adresse une critique à la ministre fédérale Maggie De Block. "L'insuffisance d'investissement dans les soins de santé, au niveau fédéral, explique les problèmes rencontrés au niveau des stocks stratégiques. Il y a eu à un moment une décision de ne pas renouveler ce stock stratégique [NDLR: décision de Maggie De Block] et on en a payé cash le prix dans les hôpitaux."

Et Alain Maron d'en tirer les enseignements: "On doit renforcer les systèmes de soins et même dans les maisons de repos. Nous devons aider plus et mieux à l'avenir les maisons de repos. Avoir sans doute des structures plus petites, plus humaines et avoir un meilleur accompagnement."

Et la 5G?

Alain Maron s'est également exprimé sur la 5G. "Nous ne sommes pas pour ou contre la 5G en soi" , précise-t-il. "La question qui se pose, c'est que fait-on avec la norme de protection environnement à Bruxelles. Et je pense qu'il faudra un débat public plus large. Moi je constate que les communes bruxelloises se sont maintenant positionnées en faveur du maintien de la norme. Elles ont envoyé un courrier officiel à l'IBPPT, toutes ensemble, demandant que la Région bruxelloise vérifie les normes d'émissions, y compris quand les émetteurs sont en Flandre et en Wallonie mais que les ondes arrivent jusqu'à Bruxelles. On verra comment ce dossier évolue, mais il faudra ouvrir le débat, c'est certain."