C’est l’histoire de deux bourgmestres N-VA de petites communes qui tiennent tête à un ministre-Président flamand et membre éminent de leur parti. Jurgen Callaerts et Jeroen Baert règnent sur Rumst et Boom, étroites communes rurales, sauf lorsque chaque été elles accueillent le mondialement connu festival Tomorrowland. Pour la deuxième année consécutive, toutefois, ce ne sera pas le cas. Le ministre de l’Intérieur flamand Bart Somers (Open VLD), la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre-Président flamand Jan Jambon (N-VA) ne sont pas parvenus à infléchir la volonté de fer des deux maïeurs, malgré une dernière tentative lors d’une réunion lundi. Ils n’accorderont pas le permis, craignant que la tenue du festival ne soit trop précoce d’un point de vue sanitaire (ce que dit aussi la virologue Erika Vlieghe), et que les services de police ne puissent assurer les vérifications du Covidpass des festivaliers. Ces deux bourgmestres sont soutenus par la gouverneure d’Anvers Cathy Berx (CD&V).

La volonté du gouvernement flamand d’organiser le festival contre vents et marées n’est pourtant pas mince. Lors de plusieurs Codeco, Jan Jambon a mis tout son poids pour obtenir l’organisation du festival qui fournit un nombre important d’emplois, de retombées, et fait parler de la Flandre à l’international. C’est en grande partie pour permettre que Tomorrowland ait lieu que le "Covid safety ticket", sorte de coronapass à la belge, a été créé…