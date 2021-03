Les chiffres relatifs à l'épidémie de Covid-19 continuent à poursuivre leur hausse dans notre pays. Ce rebond, qui s'apparente de plus en plus à une troisième vague, a poussé les autorités à resserrer la vis, en fermant notamment les écoles une semaine avant les vacances de Pâques. Mais depuis quelques jours, on perçoit une “lueur d’espoir dans les données publiées par Sciensano. Si les chiffres restent importants, on constate en effet un ralentissement de la hausse des contaminations. Cela donne l’espoir que d’ici 8 ou 10 jours, on puisse être sur l’autre versant du côté des contaminations. Et fin de semaine prochaine, sur la pente descendante du côté des hospitalisations. Tout devrait se produire si on maintient le respect des règles sanitaires”, indique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral.