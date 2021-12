Aurélie Parisi et Pierre-Yves Paque

L’arrêt du Conseil d’État désavouant le Codeco, c’est probablement le plus beau et le plus inattendu des cadeaux de Noël que pouvaient recevoir les acteurs du secteur culturel. Sur Instagram, Mourade Zeguendi a laissé éclater sa joie avec un commentaire qui en dit long : "La lumière au bout du tunnel." Un post liké comme il se doit par Daddy K.