Frédéric Bertrand, qui est également surnommé Fred Krugger, a confectionné une voiture sur-mesure à la demande de François Fornieri (Mithra/ Nethys) et André Dupont (qui a fait fortune dans le textile).

Travaillée à la main, pièce par pièce et sans aucune aide informatique durant deux ans et demi, la Krugger FD (F pour Fornieri, D pour Dupont) s'inspire des années 30 avec quelques reliefs qui font penser au style que peut adopter la marque Bentley, notamment au niveau de sa couleur.

Ce bolide est équipé d’un moteur Bentley W12 de 6 litres bi-turbo, pour 750 chevaux. Il pèse 1.250kg et peut atteindre des vitesses assez folles. Le but de la conception de ce véhicule ne sera toutefois pas de battre des records puisque les deux propriétaires souhaiteraient présenter leur bijou lors des Concours d'élégance les plus prestigieux au monde.

Pour les fans des belles carrosseries, ce véhicule sera présent ce week-end, lors du Zoute GP à la côte et ensuite au Salon de Bruxelles à l’occasion de l’expo Dream Cars en janvier.