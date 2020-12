Riche, variée et indispensable aux sourds et aux malentendants, la langue des signes peut nous être bénéfique à tous. S’en servir pour faciliter le langage de votre enfant, c’est possible et c’est que vont vous apprendre Aurore Sartenaer et Maryne Frappart. La logopède spécialisée en surdité et troubles graves du développement du langage oral et sa collègue sortent le premier ouvrage belge sur La langue des signes au service des tout-petits. Le livre à paraître aujourd’hui ne comporte pas moins de 70 signes à pratiquer avec les enfants dès l’âge de six mois en moyenne.